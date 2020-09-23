В Башкирии сменился глава Татышлинского района
В Башкирии сменился глава Татышлинского района Фото: https://tatyshlinski.bashkortostan.ru/
В Башкирии прекращены полномочия главы Татышлинского района Рушана Кадимовича Гараева. Решение принято депутатами на первом организационном заседании Совета района V созыва 22 сентября, сообщили в администрации.
Временно исполняющим обязанности руководителя администрации муниципалитета назначен Фанур Рафисович Шайхисламов, ранее работавший заместителем главы районной администрации по социальным вопросам и кадровой политике.
До этого Фанур Шайхисламов с 2016 года занимал должность заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана.