Открытие «Галамарта» в Салавате 26 и 27 сентября: противень – 129 рублей, тостер - 359









Магазин постоянных распродаж «Галамарт» работает в Салавате в «Гостином дворе» с 22 сентября. В эти выходные, 26 и 27 сентября, состоится праздничное открытие магазина.

Именно в эти дни будут выгодные акции и суперцены. Например, глубокий противень обойдется в 129 рублей, 3 кг стирального порошка BiMAX – в 139 рублей, подушка – в 149 рублей, швабра – в 159 рублей, сушилка для белья – в 329 рублей, литая сковорода – в 499 рублей.

Также 26 и 27 сентября будет действовать акция «Каждый второй товар за 1 рубль» на игрушки для детей: например, на музыкальное пианино или пирамидку «Три кота», на обучающий смартфон или магнитную мозаику.

Акция «2 по цене 1» будет действовать на хозтовары с 25 по 28 сентября, а на бытовую технику – с 2 по 5 октября.

Вплоть до 6 октября можно будет приобрести форму для выпечки за 149 рублей, кастрюлю – за 299 рублей, тостер – за 359 рублей, кухонные электронные весы – за 369 рублей.

В «Галамарте» найдется буквально все для дома и дачи: инструменты, техника, посуда, текстиль, игрушки и многое другое. Помимо и так низких цен, здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Салават, ул. Ленина, 42, ТЦ «Гостиный двор».

Часы работы: 10.00-21.00

www.galamart.ru