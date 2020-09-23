Фото: сайт shulgan-tash.ru В Башкирии в заповеднике обнаружен редкий гриб Фото: сайт shulgan-tash.ru

В Башкирии в заповеднике «Шульган-Таш» впервые за долгое время обнаружили редкий гриб — ежовик или по-научному гериций коралловидный. Об этом сообщила замдиректора заповедника, биолог Наиля Сайфуллина. В последний раз этого представителя Красной книги находили на территории заповедника в 1993 году.

«Грибы были обнаружены в широколиственном лесу на замшелом лежащем дубовом стволе. Через несколько дней я думала застать их уже разложившимися, как это обычно бывает, но гериций стал еще великолепнее: плодовые тела почти слились друг с другом. Такие встречи с прекрасным долго помнятся», — рассказала биолог.