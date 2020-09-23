В Дюртюлинском районе похоронили красноармейца из Башкирии, найденного в Тульской области







В Башкирии на своей родине похоронили останки уроженца деревни Иванаево Дюртюлинского района Файзылгаяна Хазиахметовича Ахметова, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Тульской области во время боев с немецко-фашистскими захватчиками.

Нашего соотечественника еще вместе с 34 воинами нашли на местах сражений в Арсеньевском районе Тульской области члены поискового отряда военно-исторического поискового клуба «Славный».

Распознать солдата удалось по найденной при нем медали «За отвагу» с индивидуальным номером, которая была вручена ему 18 ноября 1942 года.

Известно, что Файзылгаян Ахметов служил в Красной Армии с 8 января 1942 года. Был стрелком 283-й стрелковой дивизии.

«17 октября 1942 года во время наступления немцев на высоту 230,7 в районе города Мценск, красноармеец находился в боевом охранении. Когда же немцы ворвались в траншеи, он не покинул поста, а под угрозой окружения смело принял бой и огнем из винтовки, гранатами и штыком уничтожил девять гитлеровских солдат...», — говорится в его наградном листе. На территории Тульской области проходила одна из оборонительных линий, когда враг подступал к Москве. В ходе ожесточенных боев было отражено наступление немецко-фашистских войск и сорвана их попытка обойти Москву с юга.