Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.27 ↑

EUR 89.48 ↑

23 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Дюртюлинском районе похоронили красноармейца из Башкирии, найденного в Тульской области

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на своей родине похоронили останки уроженца деревни Иванаево Дюртюлинского района Файзылгаяна Хазиахметовича Ахметова, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Тульской области во время боев с немецко-фашистскими захватчиками.

Нашего соотечественника еще вместе с 34 воинами нашли на местах сражений в Арсеньевском районе Тульской области члены поискового отряда военно-исторического поискового клуба «Славный».

Распознать солдата удалось по найденной при нем медали «За отвагу» с индивидуальным номером, которая была вручена ему 18 ноября 1942 года.

Известно, что Файзылгаян Ахметов служил в Красной Армии с 8 января 1942 года. Был стрелком 283-й стрелковой дивизии.

«17 октября 1942 года во время наступления немцев на высоту 230,7 в районе города Мценск, красноармеец находился в боевом охранении. Когда же немцы ворвались в траншеи, он не покинул поста, а под угрозой окружения смело принял бой и огнем из винтовки, гранатами и штыком уничтожил девять гитлеровских солдат...», — говорится в его наградном листе. На территории Тульской области проходила одна из оборонительных линий, когда враг подступал к Москве. В ходе ожесточенных боев было отражено наступление немецко-фашистских войск и сорвана их попытка обойти Москву с юга.

ИА «Башинформ»
Теги: поисковые отряды, солдаты, Великая Отечественная война
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Коронавирус в Башкирии: Почти миллион обследованных и 8,5 тысячи зараженных COVID-19
В Башкирии почти один миллион жителей республики прошли обследование на новую коронавирусную инфекцию. Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие с
В Башкирии оперативниками ФСБ задержан участник террористической организации - видео
37-летний житель Иглинского района Башкирии задержан оперативниками ФСБ как подозреваемый участник террористической организации «Народное ополчение имени
В Минздраве сообщили подробности о 35-м скончавшемся от COVID-19 жителе Башкирии
В Башкирии скончался 35-й пациент с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Им стала 55-летняя жительница города Белорецка. По данным республиканского М
Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причину провального начала матча с «Сочи»
Тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктор Козлов прокомментировал домашнее поражение от ХК «Сочи». «Скомканные чувства оставила игра. Начало прова
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть