«Понятен гнев мамочек»: глава Башкирии сообщил о большой стройке детсада в микрорайоне Уфы

Фото: www.facebook.com/radiyhabirov













Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

В Кузнецовском Затоне Уфы стоит острая проблема с местами в детские сады. В этом микрорайоне много молодых семей с детьми, сообщил 23 сентября на своей странице в «Фейсбуке» глава Башкирии Радий Хабиров.

«Вполне понятен гнев мамочек, которые не могут выйти на работу. В 2020 году мы начали там большую стройку. В целом в этом году планируем ввести 3090 мест в детсадах, это во многом решит проблему с очередями в сады», — написал руководитель региона.

Радий Хабиров отметил, что в этом году в республике возводится много социальных объектов.

«Закончили еще один садик из 24 запланированных к сдаче на этот год. Находится он в Сипайлово и рассчитан на 215 мест. Скоро достроим большие детские сады в Демском районе Уфы (180 мест), Алексеевке Уфимского района (220 мест), Иглино и Туймазах (по 260 мест)», — сообщил глава РБ.