Фото: Ксения Калинина Минздрав назвал три ухудшающих течение COVID-19 заболевания Фото: Ксения Калинина

В Минздраве России назвали три заболевания, которые ухудшают прогноз пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение, сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова главного внештатного специалиста Минздрава по терапии и общей практике Оксаны Драпкиной.

«Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих. Первая — сам вирус. Мы его очень неплохо теперь изучили. Мы знаем тройку заболеваний, которые четко ухудшают прогноз пациентов с COVID-19: артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение», — заявила она.

Как сообщало агентство «Башинформ», согласно статистике, в Башкирии на 22 сентября 2020 года диагноз COVID-19 подтвержден у 8 487 человек (+35 человек за сутки). В больнице лечение проходит 41 инфицированный, три из которых в тяжелом состоянии. В поддержке аппарата ИВЛ никто не нуждается. Дома лечение получают 510 человек. От COVID-19 в республике скончались 35 человек с начала пандемии.