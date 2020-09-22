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22 сентября Вторник

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В Башкирии ожидаются заморозки до минус трех градусов и «бабье лето»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ожидаются заморозки на почве и в воздухе.

В среду, 24 сентября преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, слабый.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3 градусов.

Днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.

В четверг, 25 сентября, погода существенно не изменится. Днем потеплеет до 17 градусов.

Как сообщает республиканский Башгидромет, после затяжного периода холодной и дождливой погоды с 24 сентября погодные условия будут улучшаться. На Европейской части России и Уралом будет господствовать мощный антициклон, который разгонит облака и обеспечит сухую погоду.

По предварительным данным умеренно теплое «бабье лето» в республике сохранится до конца сентября.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды
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