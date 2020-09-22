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22 сентября Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе наградили детей-героев — лауреатов Всероссийской инициативы «Горячее сердце»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

22 сентября в Уфе наградили лауреатов Всероссийской инициативы «Горячее сердце», основной целью которой является чествование детей и молодых людей, бескорыстно пришедших на помощь людям. Нагрудные знаки 6 юным героям вручил главный федеральный инспектор по Башкортостану Михаил Закомалдин.

В этом году кандидатуры награжденных инициативой были выбраны среди 973 претендентов из 85 регионов.

﻿«Все эти ребята совершили поступки, на которые порой не способны взрослые. Кто-то спас из пожара младших братьев и сестер, кто-то спас от неминуемой гибели своих товарищей на воде. Я благодарю Вас за смелые поступки, за твердый характер, которым вы все обладаете, несмотря на возраст», — сказал главный федеральный инспектор.
Восьмилетняя Милена Новикова из Белебеевского района спасла из горящего дома своих младших братьев и 11 месячную сестренку.

Рамзиль Шарипов из Альшеевского района вытащил из реки тонущую односельчанку.

Дмитрий Давидюк из Уфы спас восьмилетнюю девочку, провалившуюся в полынью на озере.

Студент БГУ Дэвид Ахмедьянов во время пришел на помощь семье, в чьем доме случился пожар. Благодаря его смелости удалось избежать человеческих жертв.

Дипломы Всероссийской инициативы вручаются и тем, кто смог побороть собственные страхи, болезни, или помогает это сделать другим. Нагрудный знак получила Александра Курамшина. Девушка имеет редкую болезнь, но старается жить полноценно, наполняя свои будни новыми знаниями, творчеством, общением. Студентка Башкирского педуниверситета Анастасия Конобеева заслужила награду за создание макетов архитектурных сооружений Уфы, которые предназначены для людей с нарушениями зрения.

Вместе с нагрудным знаком номинантам вручили дипломы и почетные книги «Горячее сердце» с историями героических поступков.

Всего в этом году к федеральной награде представлено 185 человек. Семь из них посмертно.

ИА «Башинформ»
Теги: дети-герои
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