Анатолий Карпов проведет в Уфе сеанс игры в шахматы с известными людьми Башкирии

В Уфе 26 сентября пройдут основные мероприятия акции «Зеленая Башкирия», которые в этом году впервые организованы в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Об этом на оперативном совещании в городской администрации сказал мэр города Ульфат Мустафин.

«В Уфу для участия в масштабном мероприятии приезжают гости из Москвы, один из них – многократный чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов», — сообщил мэр.

Как пояснила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Алина Сулейманова, основное мероприятие состоится в парке «Первомайский». Здесь будет торжественная посадка «Леса Победы» в честь воинов Великой Отечественной войны. Участники акции будут сажать 18 деревьев, в соцсетях они поставят хештеги #ЗеленаяРоссия, #ЗеленаяБашкирия, #ЛесПобеды, #РеспубликаБашкортостан, #приходисамприводидрузей, #всенасубботник.

«В парке уже установлен камень в память защитников Отечества. Торжественное открытие «Леса Победы» состоится утром 26 сентября с участием депутата Госдумы Анатолия Карпова. Также ждем главу Башкирии Радия Хабирова и других высокопоставленных гостей, ветеранов. Предусмотрено выступление духового военного оркестра, посвящение школьников в кадеты. Кроме того, будет организована полевая кухня и чай с башкирскими травами, концерт, выступления спортсменов», — рассказала Алина Сулейманова, добавив, что Анатолий Карпов в этот же день планирует провести в Уфе сеанс одновременной игры в шахматы с известными людьми Башкортостана и детьми из детских домов.