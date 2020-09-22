Фото: Олег Яровиков День республики Уфа отметит двумя салютами Фото: Олег Яровиков

11 октября Уфа планирует отметить сразу четыре праздника: День республики, День России, 446-летие основания крепости Уфа и 266-й день рождения Салавата Юлаева. Как сообщили в столичной администрации, праздничные концерты пройдут на нескольких площадках с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Главный концерт начнется в 18 часов на площади перед Русским драматическим театром. Завершится все фейерверком в 23.00. Концерт с участием звезд федерального и республиканского масштаба (имена пока не раскрываются) запланирован в парке «Ватан» за Конгресс-холлом. Там же в небо взмоют залпы второго салюта в честь четырех праздников.

Также народные гулянья пройдут в обновленном парке «Первомайский» и других районах Уфы.

Напомним, празднование Дня города, Дня России и дня рождения Салавата Юлаева перенесли на осень из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Отметим, что 12 октября будет выходным.