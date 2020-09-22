Исполнять обязанности вице-мэра Уфы будет Радмил Муслимов
Исполнять обязанности вице-мэра Уфы будет Радмил Муслимов Фото: ИА «Башинформ»
В администрации Уфы произошли кадровые изменения. Об этом 22 сентября на оперативном совещании в мэрии города сообщил глава столицы Ульфат Мустафин.
Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Уфы назначен Радмил Муслимов. До назначения на новую должность он возглавлял управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии.
Как сообщалось ранее, вице-мэр Уфы Салават Хусаинов одержал победу на дополнительных выборах депутатов Госсобрания Башкирии.