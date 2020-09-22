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В Башкирии в городском сквере неизвестный раскидал коровьи головы

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В Башкирии в городском сквере неизвестный раскидал коровьи головы Фото: соцсети

В Ишимбае, в сквере имени Юрия Гагарина, неизвестный раскидал коровьи головы. О неприятной находке накануне сообщил местный житель в соцсетях и поделился фотографией увиденного.

«Что за дикость? В сквере Гагарина и его окрестностях кто-то выбросил почти десяток ободранных говяжьих голов. Бродячим собакам и хищным птицам — это, конечно, в радость. А людям каково? Уже утро, а никто не принимает меры. Может так и должно быть?», — написал автор снимка.

Интернет-пользователей возмутила эта ситуация. Кто-то посоветовал позвонить в администрацию сквера, чтобы очистили территорию, другие призвали не мусорить и беречь природу.

«Это же сквер, а не место для кормления собак. Люди! Жалуемся на администрацию, а сами гадим. Давайте будем благоразумными, пожалуйста. Собаки соберутся, а там ведь дети гуляют, пенсионеры», — написала местная жительница.

Между тем, существует ряд санитарных правил для утилизации останков крупного рогатого скота. Уничтожением останков должны заниматься специалисты, так как разложившиеся трупы животных могут быть опасны для окружающих.

ИА «Башинформ»
Теги: животные, ветеринария
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