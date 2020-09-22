Фото: соцсети В Башкирии в городском сквере неизвестный раскидал коровьи головы Фото: соцсети

В Ишимбае, в сквере имени Юрия Гагарина, неизвестный раскидал коровьи головы. О неприятной находке накануне сообщил местный житель в соцсетях и поделился фотографией увиденного.

«Что за дикость? В сквере Гагарина и его окрестностях кто-то выбросил почти десяток ободранных говяжьих голов. Бродячим собакам и хищным птицам — это, конечно, в радость. А людям каково? Уже утро, а никто не принимает меры. Может так и должно быть?», — написал автор снимка.

Интернет-пользователей возмутила эта ситуация. Кто-то посоветовал позвонить в администрацию сквера, чтобы очистили территорию, другие призвали не мусорить и беречь природу.

«Это же сквер, а не место для кормления собак. Люди! Жалуемся на администрацию, а сами гадим. Давайте будем благоразумными, пожалуйста. Собаки соберутся, а там ведь дети гуляют, пенсионеры», — написала местная жительница.

Между тем, существует ряд санитарных правил для утилизации останков крупного рогатого скота. Уничтожением останков должны заниматься специалисты, так как разложившиеся трупы животных могут быть опасны для окружающих.