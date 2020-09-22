Фото: Ксения Калинина В Уфе стартовала спецоперация ГИБДД Фото: Ксения Калинина

В Уфе с 21 сентября стартовала профилактическая операция «Должник», главная цель которой — выявление и привлечение к ответственности злостных неплательщиков штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Просроченным штраф считается по истечении 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Таким нарушителям придётся заплатить его в двукратном размере. Также законодательство предусматривает возможность задержания таких водителей на 15 суток. В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления гражданин может оплатить лишь 50 процентов от суммы штрафа.

Сотрудники ГИБДД в период проведения операции будут проводить массовые проверки водителей на наличие имеющихся задолженностей.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на официальном сайте ГИБДД или на сайте госуслуги.ру.