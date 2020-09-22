Фото: Валерий Шахов В Уфе планируют изменить правила новых погребений в старых могилах Фото: Валерий Шахов

На заседание городского Совета Уфы выносится вопрос о внесении изменений в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения. Один из корректируемых пунктов касается новых захоронений умерших людей вместе или рядом с ранее погребенными близкими родственниками.

В новой редакции положения указывается, что при отсутствии архивных документов (журнала регистрации) погребения в могилы или на свободные места в оградах производятся с разрешения Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы. Основанием для получения такого разрешения должны стать письменные заявления близких родственников при предъявлении ими документов, подтверждающих захоронения на этом кладбище. Степень родства и право на имущество — памятники, ограждения и другие надгробные сооружения должны быть подтверждены соответствующими документами.

Вопрос семейных захоронений актуален в связи с желанием многих уфимцев быть погребенными рядом со своими родными и близкими. Также это позволяет несколько уменьшить проблему дефицита места на кладбищах для новых захоронений.