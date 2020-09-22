Не сберегли: в центре Уфы на Советской площади срубили липы
В центре Уфы на Советской площади срубили липы. Очевидцы сообщили о 20 пнях, которые остались после сплошной вырубки.
«И только три из них были со следами гниения», — пишут в сообществе «Зеленая Башкирия».
Лишилась деревьев и красная зона у музыкальной школы.
Напомним, сто деревьев на Советской площади подлежат вырубке согласно проекту благоустройства территории.
Однако местные жители и активные горожане выступили против варварского уничтожения главного уфимского дерева, которое является символом неофициального гимна столицы Башкирии — песни Рима Хасанова «Өфө йүкәләре».
После протестов было решено провести дополнительную экспертизу.
В администрации Кировского района Уфы состоялась встреча по этому вопросу с представителями власти и неравнодушными гражданами. На встрече неожиданно выяснилось, что не только эти липы, но и липы на проспекте Октября в ближайшей перспективе, возможно, планируют вырубить якобы из-за их старости.