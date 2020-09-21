Фото: ИА «Башинформ» Несостоявшаяся высотка на Шота Руставели: интересы жителей должны быть на первом месте Фото: ИА «Башинформ»

На прошлой неделе руководитель республики Радий Хабиров поставил точку в споре жильцов дома № 5 на улице Шота Руставели в Уфе со строительной компанией ПСК-6, которая начала возведение высотки в их дворе. Глава региона потребовал свернуть строительство, где нарушаются градостроительные нормы.

«Проблема возникла не сейчас, а еще в 2016 году, когда главой администрации города Иреком Ялаловым было принято постановление «О развитии застроенной территории, ограниченной улицами Российская, Шота Руставели, проспектом Октября и внутриквартальным проездом в Орджоникидзевском районе». В 2017 году состоялся аукцион по продаже права на заключение договора о развитии вышеуказанной территории, победителем которого стало ООО «Строительное Управление №7 «ПСК-6». Все это стало основанием для заключения самого договора в том же году. Начало строительства и всё, что произошло затем, это следствие принятых тогда решений», — пояснил заместитель главы администрации города по строительству Аскат Хайруллин.

Учитывая значительные сложности, с которыми сталкиваются стороны при реализации заключенных договоров РТ, возникновение ряда обстоятельств, которых сложно предвидеть при заключении таких договоров, мэрия с ноября 2018 года с приходом Ульфата Мустафина не принимала решение о развитии застроенных территорий и не заключала больше договоров РТ, пояснил заместитель главы администрации по земельным и имущественным отношениям Евгений Чебаков. Возвращаясь к дому на Шота Руставели отметим, что согласно договора РТ ПСК-6 обязалась приобрести и передать в муниципальную собственность жилые помещения для расселения жильцов, проживающих по договору социального найма, либо уплатить выкупную цену жилых помещений собственником в домах №70/3, 70/6, 70/7 по Шота Руставели, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу. Здания, действительно, находятся в плачевном состоянии и их обитатели с нетерпением ждали переезда. На сегодняшний день часть обязательств по договору уже выполнена застройщиком.

Справедливости ради надо сказать, что когда в прошлом году проект развития территории в Орджоникидзевском районе проходил согласование по инстанциям, мэрия возвращала его на доработку:

«Да, возникали вопросы, в том числе по расчёту обеспеченности местами в школах и детских садах. Согласование проходило со сложностями. Депутатами Горсовета этот проект был вынесен на общественные обсуждения», — прокомментировала заместитель главы администрации города по гуманитарным вопросам Алина Сулейманова.

Комментируя данное решение, глава городского округа, председатель Совета городского округа г. Уфа Валерий Трофимов сказал:

«Прежде всего, при назначении общественных обсуждений депутаты учитывали обязательства застройщика по расселению аварийного жилья. Когда жильцы дома №5 по Шота Руставели забили тревогу, администрация города сразу создала рабочую комиссию по урегулированию назревшего конфликта. Мэр Уфы Ульфат Мустафин не раз заявлял, что во главе угла — безопасность горожан. С этой целью ООО «Производственная фирма «Вуд Мастер», а также «БашНИИстрой» обследовали строительные конструкции дома №5 по улице Шота Руставели и заключили, что основной причиной образования трещин в их доме стали дефекты при строительстве в 1975 году – неравномерная осадка между подъездом № 1 и подъездом № 2. Рекомендовано усиление несущих конструкций, для чего необходимо разработать проектно-сметную документацию и выполнить строительно-монтажные работы. В связи с этим мэрия Уфы обратилась к Регоператору капитального ремонта общего имущества в МКД.

Сегодня администрация города продолжает переговоры с руководством компании-застройщика, работает над обеспечением достижения баланса обязательств сторон по договору РТ.

И хотелось бы верить, что в этой истории интересы жителей, проживающих в этом квартале, и прежде всего в аварийном жилье, будут первоочередными».