Фото: 123RF «Доверяй, но проверяй»: как витамин D может навредить жителям Башкирии Фото: 123RF

В отделениях лаборатории «Гемотест» в Башкирии действует акция: стоимость исследования на витамин D суммарный снижена до 1290 рублей. Исследование займет 1 день. Предложение действует до 31 октября.

Состояние костей и мышц, уровень «гормона счастья» серотонина, иммунитет – работа «солнечного» витамина D. К сожалению, он не всегда несет радость – опасны его недостаток и избыток, которые можно спровоцировать, даже проживая под солнцем.

В организме этот витамин присутствует в основном в двух формах: D2 поступает с пищей, а D3 образуется в коже под действием УФ-излучения. Основная функция – он помогает «стройматериалам», кальцию и фосфору, всасываться в тонком кишечнике.

Достаток солнца не гарантирует достаток витамина D. Дело в одежде и солнцезащитных средствах – если переусердствовать, нехватку можно спровоцировать даже в жарких районах.

Из-за низкого уровня витамина D организм может начать восполнять нехватку кальция за счет костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей – рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими, или мягкими.

Повышенный уровень витамина D опасен высокой концентрацией кальция в плазме крови – это может сделать ломкими сосуды, печеночную и почечную ткани.

Помимо этого, «солнечным» витамином можно отравиться. В числе последствий: тошнота, рвота, запоры и анорексия. В основном, причиной интоксикации становится чрезмерное употребление препаратов с витамином D.

Самодиагностика и самолечение – не лучшая идея. Дело в том, что уровень витамина D зависит в том числе от «логистики» организма – например, могут быть проблемы с метаболизмом витамина D из-за заболеваний печени, или нарушение его всасывания из кишечника. По незнанию можно лишь ухудшить свое состояние приемом витамина D.

До 31 октября в отделениях Лаборатории «Гемотест» в Башкирии стоимость исследования на витамин D суммарный снижена до 1290 рублей. Исследование займет 1 день.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru ﻿или получить по электронной почте. О готовности может сообщить бесплатное SMS.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Башкирии:

Уфа

Калининский р-н., улица Первомайская, 37

Орджоникидзевский р-н., просп. Октября, 172

Ленина, 43

Стерлитамак

улица Гоголя, 98

Ишимбай

просп. Ленина, 66