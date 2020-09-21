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Продолжение работ по освоению месторождения меди в Абзелиловском районе невозможно - РМК

ОБЩЕСТВО

«Русская медная компания» заявила о невозможности продолжения работ по дальнейшему освоению месторождения и проектирования на его территории горно-обогатительного комбината.

«К разработке проектной документации приступают только после доразвездки запасов. В связи с остановкой геологоразведочных работ на Салаватском участке недр в Абзелиловском районе Республики Башкортостан по обращению главы Абзелиловского района и, как следствие, недостаточности необходимых для проектирования данных, Русская медная компания заявляет о невозможности продолжения работ по дальнейшему освоению месторождения и проектированию строительства на его территории горно-обогатительного комбината», — сообщили в департаменте информационной политики РМК.

20 сентября в селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии состоялся сход граждан, на котором жители высказали озабоченность экологической обстановкой в случае разработки местного медного месторождения.

Протестные настроения были в начале сентября, когда РМК начала геологоразведку.

Глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков обратился к руководству компании с просьбой приостановить работы. Техника была выведена.

Напомним, в Абзелиловском районе местные жители выразили протест против планов по разработке месторождения меди у хутора Салават-совхоз.

Работами занималась «Александринская горно-рудная компания» (дочернее предприятие «Русской медной компании»). Местных жителей тревожит, что природе, в частности источникам питьевой воды, будет причинен

ущерб.

«Русская медная компания» с 2004 года работает на территории России и Республики Казахстан. Штаб-квартира РМК расположена в Екатеринбурге.

ИА «Башинформ»
Теги: добыча полезных ископаемых
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