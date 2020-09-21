В Башкирии прививки от гриппа сделали более 10% населения республики

В Башкирии прививки от гриппа сделали свыше 436 тысяч человек, или 10,8% населения республики, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В том числе прививки получили более 52 тысяч детей.

В настоящее время на территории Башкортостана регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Грипп не регистрируется. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога.

Всего планируется привить более 2 млн человек. Вакцинации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев, школьники и студенты, медики, работники ЖКХ, транспорта, образования, а также люди старше 60 лет и беременные женщины. ⠀