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В Башкирии прививки от гриппа сделали более 10% населения республики

ОБЩЕСТВО

В Башкирии прививки от гриппа сделали свыше 436 тысяч человек, или 10,8% населения республики, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В том числе прививки получили более 52 тысяч детей.

В настоящее время на территории Башкортостана регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Грипп не регистрируется. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога.

Всего планируется привить более 2 млн человек. Вакцинации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев, школьники и студенты, медики, работники ЖКХ, транспорта, образования, а также люди старше 60 лет и беременные женщины. ⠀

ИА «Башинформ»
Теги: грипп, ОРВИ
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