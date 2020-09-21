Фото: Ксения Калинина На дорогах Башкирии с начала года погибли 9 детей, травмы получили 276 детей Фото: Ксения Калинина

В Башкирии по итогам восьми месяцев 2020 года анализ ДТП с участием детей показал снижение основных показателей аварийности. По информации пресс-службы ГИБДД РБ, совершено 257 автоаварий (-13,2%), в которых погибли девять детей (-35,7%) и получили травмы 276 несовершеннолетних (-13,2%).

«Из девяти погибших в ДТП шестеро являлись пассажирами машин, двое детей-пешеходов погибли из-за наезда водителей в состоянии опьянения. Кроме того, зарегистрирована одна авария, допущенная по вине несовершеннолетнего велосипедиста, — сообщили в ГИБДД РБ. — К сожалению, ежедневно в республике продолжают регистрироваться аварии с тяжкими последствиями, в том числе с участием детей и подростков».

Башкортостан присоединился ко Всероссийской неделе безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с органами образования усилят работу с несовершеннолетними, уделят особое внимание обновлению информации по безопасным маршрутам «дом-школа-дом», уголкам безопасности дорожного движения в школах и детских садах. Активно будут вовлечены в работу родители и отряды юных инспекторов движения.