Тарифы за вывоз мусора в Башкирии повысятся, но останутся одними из самых низких в стране

Стало известно, сколько теперь будут платить жители Башкирии за вывоз мусора.

Как сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве министр ЖКХ республики Борис Беляев, с сентября 2020 года плата за данную услугу составляет 75 рублей в месяц с одного человека, проживающего в многоквартирном доме, и 55 рублей в месяц — для индивидуальных домовладельцев.

Ранее, с января 2019 года, на всей территории Башкортостана действовала единая установленная плата. В населенных пунктах, где и до этого с гражданами были заключены договоры на вывоз мусора, плата составляла 70 рублей с человека, где мусор начали вывозить только после начала «мусорной реформы» — 35 рублей с человека.

Глава региона Радий Хабиров объяснил, что повышение цен связано с дальнейшим развитием реформы по обращению с ТКО. С января 2019 года во всех населенных пунктах республики установили контейнерные площадки, увеличен автопарк мусоровозов, налажен регулярный вывоз мусора, организована система фиксации нарушений в отрасли.

﻿«До этого у нас были одни из самых низких тарифов в Российской Федерации. И они были экономически необоснованными. Но тогда мы не могли собрать с людей деньги за то, чего не делаем. Сейчас мы начали это делать. Дальше в таких волюнтаристских ценах мы не можем держаться», — сказал руководитель республики.