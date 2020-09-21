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«Башинформ» вновь стал самым цитируемым СМИ Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

«Башинформ» вновь стал самым цитируемым СМИ Башкирии Фото: Олег Яровиков

Информационное агентство «Башинформ» признано самым цитируемым СМИ Башкортостана по итогам полугодия. В рейтинге медиаресурсов республики, подготовленном компанией «Медиалогия», агентство «Башинформ» за второй квартал 2020 года заняло первое место с индексом цитируемости 194,82.

На втором месте — Gorobzor.ru с индексом цитируемости 139,18. Замыкает тройку лидеров СМИ региона — Proufu.ru с индексом 65,76.

Как сообщалось ранее, «Башинформ» возглавил рейтинг медиаресурсов Башкирии за первый квартал 2020 года с индексом цитируемости 363,80.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 58 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы и взаимная перекрестная цитируемость, поясняется в исследовании.

«Башинформ» — бессменный лидер цитируемости среди республиканских СМИ. Агентство возглавляло рейтинг медиаресурсов Башкирии также в 2019, в 2018, в 2017 годах.

ИА «Башинформ»
Теги: цитируемость, рейтинг, медиалогия
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