В Уфе появится ЖК с особенной атмосферой

Один из лидеров строительства республики группа компаний «Первый Трест» возводит жилой комплекс нового поколения Grand&Grand на стыке исторического и географического центров города. Это не просто современный комплекс домов со всей необходимой инфраструктурой, а новый и неординарный проект на строительном рынке Уфы.

«Каждая деталь в жилом комплексе Grand&Grand призвана сделать вашу жизнь комфортнее. Подземный паркинг с лифтами, колясочные и велосипедные на первом этаже, системы водоочистки и внутреннего кондиционирования – мы предусмотрели всё для вашего удобства», – рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест».

В ЖК Grand&Grand все продумано не только внутри, но и снаружи. Изящное фасадное решение цвета «Благородная медь» будет реализовано в Уфе впервые. Уникальное расположение, завораживающие виды из окна, высокая транспортная доступность являются неоспоримыми преимуществами жилого комплекса. Большим плюсом этого района также является развитая инфраструктура. В непосредственной близости находятся 4 торговых центра, продуктовый гипермаркет и строительный рынок, парк и 2 сквера для прогулок, кафе и рестораны для деловых и дружеских встреч, фитнесс-центр для тренировок, 9 детских садов, 2 лицея, гимназия и полилингвальная школа для образования ваших детей.

«Несмотря на большой выбор образовательных учреждений в шаговой доступности, на территории жилого комплекса планируется частный детский сад! Утром, когда каждая минута на счету, вам нужно будет лишь спуститься вниз, чтобы передать ребенка в заботливые руки воспитателя», – подчеркнула Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест».

В комплексе доступны как просторные четырехкомнатные квартиры для больших семей, так и квартиры-студии для тех, кто только начинает самостоятельную жизнь. Широкий выбор планировок в ЖК Grand&Grand может порадовать самого искушенного покупателя, ведь планировочные решения имеют несколько вариантов даже в рамках одного типа квартиры. Почти во всех квартирах предусмотрена возможность индивидуальной планировки, которая позволит жителям комплекса организовать жилое пространство так, как они мечтают.

Также важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК Grand&Grand безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием счетов эскроу являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на счетах эскроу, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.

Узнать подробности о жилом комплексе Grand&Grand вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78.