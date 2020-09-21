Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров подписал указ о проведении Дня Республики Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о проведении 11 октября Дня Республики. Документ опубликован на портале правовой информации.

Разработать план по подготовке и проведению мероприятий поручено организационному комитету во главе с руководителем администрации главы Башкирии Александром Сидякиным. Обеспечение праздничного оформления улиц, учреждений, площадей, общественных зданий, жилых кварталов с использованием российской и республиканской государственной символики лежит на администрациях муниципальных районов и городских районов Уфы.

Также пройдут торжественные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные Дню республики. Запланированы ярмарки, выездная праздничная торговля.

Министерству внутренних дел по республике поручено обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения. Финансирование мероприятий согласно бюджетам и сметам возлагается на соответствующие ведомства.

В этом году 11 октября приходится на воскресенье, поэтому праздничный нерабочий день переносится на понедельник, 12 октября.