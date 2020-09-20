На дорогах Башкирии ожидается гололедица
В понедельник, 21 сентября,местами по Башкирии ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский Башгидромет.
Ночью и утром на отдельных участках дорог туман с видимостью 500-1000 метров, гололедица.
По юго-востоку сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Возьмите бинокль: в небе над Уфой можно будет увидеть международную космическую станцию
В Башкирии за сутки зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусом и 96 - пневмонией
Кто взял «Бирскую крепость» - в Башкирии прошел фестиваль исторической реконструкции
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи