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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На дорогах Башкирии ожидается гололедица

ОБЩЕСТВО

В понедельник, 21 сентября,местами по Башкирии ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский Башгидромет.

Ночью и утром на отдельных участках дорог туман с видимостью 500-1000 метров, гололедица.

По юго-востоку сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды
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