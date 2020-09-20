На дорогах Башкирии ожидается гололедица

В понедельник, 21 сентября,местами по Башкирии ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский Башгидромет.

Ночью и утром на отдельных участках дорог туман с видимостью 500-1000 метров, гололедица.

По юго-востоку сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.