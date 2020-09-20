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Возьмите бинокль: в небе над Уфой можно будет увидеть международную космическую станцию

ОБЩЕСТВО

В ближайшие дни в небе над Уфой можно увидеть Международную космическую станцию. Об этом сообщает уфимский городской планетарий.

Станция будет видима в течение трех минут — известно точное время ее появления на уфимском небосклоне.

В воскресенье, 20 сентября станция появится в 20:01 — 20:04 (Ю — ВЮВ) / 21:36 — 21:38 (ЮЗ — ЮЮЗ); 21 сентября в 20:48 — 20:52 (ЮЗ — ЮВ); 22 сентября в 20:01 — 20:07 (ЮЮЗ — В) / 21:37 — 21:40 (ЗЮЗ — ЮЗ); 23 сентября в 20:50 — 20:54 (ЗЮЗ — ЮВ); 24 сентября в 20:03 — 20:08 (ЮЗ — В) / 21:39 — 21:41 (З — ЮЗ); 25 сентября в 20:52 — 20:56 (ЗЮЗ — ЮВ); 26 сентября в 20:04 — 20:10 (ЗЮЗ — ВЮВ) / 21:41 — 21:43 (З — ЗЮЗ).

В планетарии отметили, что увидеть МКС можно будет и невооруженным глазом, но лучше вести наблюдения в бинокль.

Ранее космическая станция появлялась в небе над Уфой была видна в конце августа и начале сентября.

ИА «Башинформ»
Теги: космос
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