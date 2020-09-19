Фото: автор В Башкирию идет «бабье лето» Фото: автор

По данным портала gismeteo.ru, сухая и теплая погода, после похолодания, ветров и дождей, установится в Башкирии в период с 24 по 2 октября. В эти дни в Уфе воздух днем будет прогреваться до +14-19 градусов Цельсия. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется слабый, с небольшими порывами в пределах 5-7 метров в секунду.

Таким образом, можно говорить о приходе в республику «бабьего лета» — наступающего во второй половине сентября относительно длительного периода сухой и теплой осенней погоды.

Первая половина октября в Башкирии также прогнозируется весьма комфортной в плане метеоусловий. Похолодание до +5 градусов днем ожидается после 15-го числа, когда небо начнут затягивать плотные осенние тучи, усилится ветер и возрастет вероятность затяжных дождей.

Согласно истории многолетних метеонаблюдений, сроком начала «бабьего лета», в центральном районе Европейской части России считается 14 сентября. В Европе и Северной Америке этот период наступает позже, в конце сентября или в первой половине октября. На юге Дальнего Востока «бабье лето» приходит в начале октября.