В Хайбуллинском районе фермеры развивают семеноводческое хозяйство

Фото: Олег Яровиков





























Фото: Олег Яровиков

Фермер Амир Шаяхметов из Хайбуллинского района занимается первичным семеноводством твердой пшеницы сорта Оренбургская 21, выведенным для засушливой степи. Сегодня с работой его фермерского хозяйства ознакомился глава Башкортостана Радий Хабиров.

﻿«Все этапы первичного семеноводства позволяют получить элиту твердой пшеницы для хозяйств района. В ближайшие два года будет выявлен новый сорт сильной яровой мягкой пшеницы, по которому будет начато первичное семеноводство», — рассказал в общении с главой региона фермер.

Общая площадь земли у КФХ – более трех тысяч гектаров. По первичному семеноводству исчезающей твердой пшеницы занято 20 га, куда входят питомник испытания, питомники размножения. На конкурсном сортоиспытании находятся 104 сорта, в том числе 19 сортов яровой твердой пшеницы, 62 сорта яровой мягкой пшеницы и 23 сорта ярового ячменя.

Ведется строительство лаборатории и приобретены оборудования на сумму 498 тысяч рублей. По словам Амира Шаяхметова, они нуждаются в финансовой поддержке для возрождения семеноводческой деятельности на территории республики и сохранения, распространения собственных районированных семян твердых сортов пшеницы. Требуемый размер субсидии — 36,5 млн рублей.

Глава Башкортостана попросил фермера подготовить предложения совместно с Минсельзом и сказал, что, конечно, без поддержки хозяйство не останется. Радий Хабиров также поручил правительству республики выделить деньги Хайбуллинском району на приобретении семян под будущий весенний сев.