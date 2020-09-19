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19 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе часть проспекта Октября будет перекрыта до 12 октября

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г.Уфа

В Уфе часть проспекта Октября будет перекрыта до 12 октября Фото: администрация г.Уфа

В Уфе с 21 сентября до 12 октября по крайней правой полосе проспекта Октября от жилого дома № 12 по проспекту Октября до остановки общественного транспорта «Улица им. Города Галле» будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает столичная мэрия.

Ограничения связаны с проведением капитального ремонта участка улицы Города Галле, в частности с устройством ливневой канализации и укладкой асфальтобетонного покрытия.

Участок от улицы Комсомольской до проспекта Октября по улице Города Галле будет капитально отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядная организация рассчитывает запустить движение автотранспорта по всем полосам уже в текущем году. В следующем году после завершения отопительного сезона будут производиться работы по переустройству теплотрассы.

ИА «Башинформ»
Теги: ремонт дорог
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