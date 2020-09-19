К Новому году в селе Бурибай Хайбуллинского района заработает новый ФОК

Фото: Олег Яровиков















Фото: Олег Яровиков

В декабре этого года в селе Бурибай Хайбуллинского района откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Объект строится на условиях софинансирования. Из федерального бюджета в рамках комплексной программы «Развитие сельских территорий» было выделено 33 млн рублей, из бюджета республики – 4,5 млн рублей, из бюджета района – 1 млн рублей. Более 35 млн рублей на строительство спортучреждения выделил Бурибаевский ГОК.

Здесь будет и поле для игры в мини-футбол, которое строится по мировым стандартам.

Радий Хабиров дал поручение главе Хайбуллинского района подготовить двух тренеров для работы в ФОК и выделил им два сертификата по 600 тысяч рублей в рамках республиканской программы «Сельский тренер».