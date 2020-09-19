Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.03 ↓

EUR 88.95 ↓

19 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

К Новому году в селе Бурибай Хайбуллинского района заработает новый ФОК

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В декабре этого года в селе Бурибай Хайбуллинского района откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Объект строится на условиях софинансирования. Из федерального бюджета в рамках комплексной программы «Развитие сельских территорий» было выделено 33 млн рублей, из бюджета республики – 4,5 млн рублей, из бюджета района – 1 млн рублей. Более 35 млн рублей на строительство спортучреждения выделил Бурибаевский ГОК.

Здесь будет и поле для игры в мини-футбол, которое строится по мировым стандартам.

Радий Хабиров дал поручение главе Хайбуллинского района подготовить двух тренеров для работы в ФОК и выделил им два сертификата по 600 тысяч рублей в рамках республиканской программы «Сельский тренер».

Азат Гиззатуллин
Теги: рабочие поездки
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии из-за коронавируса запретили въезд в семь районов и городов
Глава Башкирии вновь внес изменения в указ о введении режима «Повышенная готовность». В обновленном документе говорится об ограничении въезда и перемещен
В центре Уфы временно закроют движение транспорта на нескольких улицах
В центре Уфы из-за масштабного ремонта дорог временно закроются для движения улицы Цюрупы - на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской Революции и
Премьер-министр Башкирии и депутат Госсобрания-Курултая вошли в топ-100 списка Forbes
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров и депутат Госсобрания-Курултая республики Ахмет Ишмухаметов вошли в топ-100 списка Forbes как самые богатые госсл
В Уфе неизвестный снял на видео полуголую модель во время процедуры в салоне красоты
В Уфе неизвестный снял на видео полуголую модель во время процедуры в салоне красоты. Как сообщает РЕН ТВ, теперь девушка хочет привлечь к ответственност
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть