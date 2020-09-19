Радий Хабиров: На Бурибаевском ГОК вся прибыль идет на модернизацию производства

Фото: Олег Яровиков



























Фото: Олег Яровиков

На Бурибаевском горно-обогатительном комбинате уделяется большое внимание рекультивации своих отходов. Глава Башкортостана отметил, что предприятие может служить достойным примером для многих по решению экологических проблем.

﻿«Очень радует, что предприятие всю свою прибыль отправляет на дальнейшую модернизацию производства, закупается новое оборудование. Это пример правильного и ответственного подхода. Здесь и зарплаты неплохие. У нас хорошие взаимоотношения с руководством УКМК, есть общие проекты, они вкладываются в социальные учреждения в районах своего присутствия, есть много общих планов», — сказал Радий Хабиров.

Генеральный директор АО «Бурибаевский ГОК» Рустам Аблаев рассказал, что в этом году предприятию исполняется 90 лет. На обогатительной фабрике ведется переработка медной и медно-цинковой руды Октябрьского подземного рудника. Годовая производительность переработки руды составляет 350 тысяч тонн. Здесь трудятся 872 человека. Средняя заработная плата — более 46 тысяч рублей.

В 2019 году на развитие предприятия инвестировано 450 млн рублей, в 2020 — уже 526 млн рублей. Бурибаевский ГОК активно участвует в социально-экономической жизни села и района. Ежегодно вкладывает в различные программы не менее 10 млн рублей. В 2020 году на благотворительную деятельность выделено 40 млн рублей, из них на реконструкцию водовода Самарское-Бурибай — 2,7 млн рублей, на софинансирование строительства ФОК в селе Бурибай – 35,2 млн рублей.