Радий Хабиров: На Бурибаевском ГОК вся прибыль идет на модернизацию производства
Фото: Олег Яровиков
На Бурибаевском горно-обогатительном комбинате уделяется большое внимание рекультивации своих отходов. Глава Башкортостана отметил, что предприятие может служить достойным примером для многих по решению экологических проблем.
«Очень радует, что предприятие всю свою прибыль отправляет на дальнейшую модернизацию производства, закупается новое оборудование. Это пример правильного и ответственного подхода. Здесь и зарплаты неплохие. У нас хорошие взаимоотношения с руководством УКМК, есть общие проекты, они вкладываются в социальные учреждения в районах своего присутствия, есть много общих планов», — сказал Радий Хабиров.Генеральный директор АО «Бурибаевский ГОК» Рустам Аблаев рассказал, что в этом году предприятию исполняется 90 лет. На обогатительной фабрике ведется переработка медной и медно-цинковой руды Октябрьского подземного рудника. Годовая производительность переработки руды составляет 350 тысяч тонн. Здесь трудятся 872 человека. Средняя заработная плата — более 46 тысяч рублей.
В 2019 году на развитие предприятия инвестировано 450 млн рублей, в 2020 — уже 526 млн рублей. Бурибаевский ГОК активно участвует в социально-экономической жизни села и района. Ежегодно вкладывает в различные программы не менее 10 млн рублей. В 2020 году на благотворительную деятельность выделено 40 млн рублей, из них на реконструкцию водовода Самарское-Бурибай — 2,7 млн рублей, на софинансирование строительства ФОК в селе Бурибай – 35,2 млн рублей.