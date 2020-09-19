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19 сентября Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Акъяре приступили к строительству школы на 550 мест за 464 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров, который сегодня находится с рабочей поездкой по Хайбуллинскому району, ознакомился со строительством школы на 550 мест с интернатом на 140 мест в селе Акъяр.

Объект возводится в рамках федеральной комплексной программы «Развитие сельских территорий на 2020-2025 годы». Общая стоимость строительства оценивается в 464 млн рублей.

По словам главы региона, проект привлекателен тем, что здесь предусмотрен интернат для детей, которые будут приезжать со всего района. Радий Хабиров дал поручение Минобразования республики проработать вопрос о придании новой школе статуса полилингвальной.

Генеральный директор компании-подрядчика, ООО СК «Империя» Ридат Исламшин рассказал, что строители уже приступили к фундаментным работам и к Новому году планируют возвести коробку. Новая школа должна открыть свои двери 1 сентября 2021 года.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 гг.» в Хайбуллинском районе кроме школы предусмотрены строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Бурибай, капремонт в здании детсада «Йәйғор» в селе Акъяр, строительство канализационного коллектора детского сада «Шатлык», ФАПа с пристроенной трехкомнатной квартирой в селе Степной. Также запланированы газификация жилых домов в Акъяре по ул. Рафаила Рахимова, ул. 50 лет Целины, ул. Мажита Гафури и газоснабжение новых кварталов села Бурибай.

Азат Гиззатуллин
Теги: строительство, рабочие поездки
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