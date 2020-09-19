Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии от коронавируса умерли две женщины: 49 и 66 лет Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии две женщины 49 и 66 лет скончались от подтвержденного у них COVID-19 , сообщает региональный Минздрав.

У 49-летней уфимки, помимо подтвержденного COVID-19, были такие заболевания, как ретенционные кисты обоих почек и хронический индуративный панкреатит.

66-летняя жительница Стерлитамака страдала инсулиннезависимым сахарным диабетом, ожирением. Также у нее была гипертоническая болезнь сердца.

Таким образом, число умерших от коронавируса теперь составляет в республике 34 человека.

За последние сутки в Башкирии зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8384 подтвержденных случая COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения, в стационарах республики лечатся 27 человек, амбулаторно — 452 человека. Пациентов в тяжелом состоянии и на ИВЛ нет. Выписаны с выздоровлением за сутки 46 человек.

Внебольничная пневмония за сутки выявлена у 110 жителей республики. Выписанных пациентов с воспалением легких — 90.