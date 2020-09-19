В Хайбуллинском районе высадили аллею «Башкортостан»

Фото: Олег Яровиков

























Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Башкортостане проходит республиканская акция «Зелёная Башкирия». В этом году высадка саженцев впервые идет в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия». В честь 90-летия Хайбуллинского района глава Башкортостана Радий Хабиров, руководители министерств, ведомств и муниципалитетов высадили аллею «Башкортостан» из 112 крупномеров – сосен и рябин. Каждый саженец символизирует определённую территорию или орган исполнительной власти.

Акция «Зелёная Башкирия» проходит в республике в четвёртый раз. В 2019 году весной в городах и районах Башкортостана высадили порядка 1,5 млн деревьев и кустарников, осенью – ещё 69 тысяч. Весной 2020 года, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, удалось высадить порядка 77 тысяч саженцев. В сентябре акция пройдёт в два этапа – 19 и 26 сентября. Предполагается, что в ней примут участие не менее 100 тысяч человек. Планируется высадить 25 тысяч саженцев.

По поручению главы Башкортостана деревья посадят и во дворах, благоустроенных по программе «Башкирские дворики».