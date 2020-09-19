Фото: https://www.tripadvisor.ru/ В Уфе хотят снести гостиницу Lido на территории Олимпик-парка Фото: https://www.tripadvisor.ru/

В Уфе хотят снести гостиницу Lido на территории Олимпик-парка. Возбуждено исполнительное производство о принудительном сносе здания.

Как сообщил бизнес-омбудсмен республики Флюр Асадуллин, несколько дней назад судебные приставы опечатали здание гостиницы, предварительно выселив всех постояльцев, начали выносить из гостиницы мебель и оборудование, отключили коммуникации. Собственник здания обратился в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ.

﻿«Основной причиной, по которой Арбитражный суд принял решение о сносе здания, является факт его самовольной постройки, — пояснил Асадуллин. — Нет разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. Кроме того, часть здания — 203 кв.м — располагается на землях муниципалитета».

По словам собственника здания, разрешительные документы не были вовремя получены, так как гостиница возводилась к Всемирным детским играм, которые проходили в Уфе в 2012 году. Тогда администрация торопила предпринимателей со строительством, чтобы успеть открыть гостиницу в срок. Всю документацию было обещано оформить позже, после проведения соревнований. В настоящее время известно, что исполнительный лист о сносе гостиницы Lido отозван. Направлены запросы в Прокуратуру и администрацию Уфы. Вопрос находится на контроле Уполномоченного по защите прав предпринимателей.