Фото: ИА «Башинформ» «Тотальный диктант 2020» состоится 17 октября и пройдет в трех форматах Фото: ИА «Башинформ»

«Тотальный диктант 2020» состоится 17 октября и пройдет в трех форматах, сообщают организаторы акции.

Напомним, традиционная международная акция по проверке безграмотности в этом году из-за пандемии была перенесена с апреля на осень.

17 октября Тотальный диктант пройдёт при любых условиях, уточняет штаб проекта. Разработаны три сценария, которые учитывают эпидемиологическую ситуацию в разных точках мира.

Во-первых, диктант можно будет написать в традиционном формате в аудиториях, при соблюдении всех санитарных норм и социальной дистанции.

Во-вторых, это можно будет сделать онлайн через специальную форму на официальном сайте проекта.

И предлагается еще один способ принять участие в акции — компромиссный между онлайном и офлайном: решение «#пишемдома» под трансляцию на totaldict.ru.

Формат «#пишемдома» подразумевает, что участник сможет написать диктант специальной ручкой xGold на фирменном бланке от руки и после сдать его на проверку в один из проверочных городских пунктов. Чтобы участники могли прочувствовать атмосферу Тотального диктанта в формате«#пишемдома», организаторы акции и волонтёры по всей России проведут раздачи бланков и фирменных ручек, предоставленных партнёром Тотального диктанта компанией Berlingo. Адреса пунктов выдачи будут размещаться в официальных городских группах проекта в социальных сетях и на городских страницах на сайте totaldict.ru.

﻿«Для многих участников Тотальный диктант ― это не просто проверка знаний, а определенный ритуал, мероприятие, вызывающее чувство единства. Именно этого они могут лишиться в этом году. А мы лишимся этих участников, потому что онлайн-вариант написания их не привлекает. И, несмотря на то, что за эти «домашние» работы оценка выставляться не будет, мы уверены, что найдется очень большая аудитория, которая выберет этот вариант участия только потому, что он будет напоминать им о традиционном офлайн-формате», ― делится своими мыслями директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Каждая фирменная ручка xGold имеет уникальный номер, который поможет участнику выиграть призы от Berlingo. Сразу же после получения ручки специальный код нужно будет зарегистрировать на сайте и ждать розыгрыша.

Справка. Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году. В 2019 году событие охватило уже 81 страну, объединив более 236 тысяч человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В 2020 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.