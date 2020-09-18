Фото: Олег Яровиков В Башкирии выпадет мокрый снег, а после потеплеет до +20 градусов Фото: Олег Яровиков

В начале следующей недели в Башкирии ожидается приход «циклонического вихря». Природное явление начнет набирать силу в воскресенье, 20 сентября, а в понедельник ночью и утром возможен мокрый снег и гололедица на отдельных участках дорог. Температура воздуха днем не поднимется выше +12 градусов, сообщили в Башгидрометцентре.

Через пару дней циклон отступит и в республику вернется тепло. По данным портала «Гисметео», к концу следующей недели воздух прогреется до +20 градусов. По предварительным прогнозам, такая погода без осадков продержится до начала октября.