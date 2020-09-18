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Премьер-министр Башкирии и депутат Госсобрания-Курултая вошли в топ-100 списка Forbes

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Премьер-министр Башкирии и депутат Госсобрания-Курултая вошли в топ-100 списка Forbes Фото: Олег Яровиков

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров и депутат Госсобрания-Курултая республики Ахмет Ишмухаметов вошли в топ-100 списка Forbes как самые богатые госслужащие и народные избранники в стране.

Согласно рейтингу журнала, Андрей Назаров занял 14-ю строчку, в общей сложности заработав в прошлом году 899 млн 71 тыс рублей. Его доход как госслужащего задекларирован в сумме 35,67 млн рублей. По количеству объектов недвижимости премьер-министр республики бьет рекорды. Аналитики Forbes насчитали 375. Большая часть из них касается предпринимательского прошлого Андрея Назарова [строительный бизнес и недвижимость — ред.].

61 место рейтинга «богатых» госслужащих и депутатов занял народный избранник Госсобрания-Курултая Башкирии Ахмет Ишмухаметов. Он задекларировал доход в размере 257,07 млн рублей. Также депутат владеет 31 объектом недвижимости. В послужном списке Ишмухаметова значится, что с 2017 года он занимается предпринимательской деятельностью [владелец подрядной организации «Ойл-сервис» — ред].

ИА «Башинформ»
Теги: премьер-министр, Правительство РБ, Госсобрание РБ, Forbes
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