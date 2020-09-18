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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Партия «Единая Россия» на муниципальных выборах получила более 70% голосов избирателей

ПОЛИТИКА
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Партия «Единая Россия» на муниципальных выборах получила более 70% голосов избирателей Фото: пресс - служба главы Башкортостана

На выборах в советы муниципальных районов кандидаты от партии «Единая Россия» выиграли в 64,42% округов, в советы городских округов — в 68,58%. Всего по республике в среднем голоса за партию отдали более 70% избирателей. Самовыдвиженцы получили 11,04%, представители остальных партий по республике — 20,56%. Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев отметил, что уверенно победили в своих округах Салават Хусаинов (70,30%) и Флюр Уразметов. (65,50%), которые стали депутатами Госсобрания.

«По итогам муниципальных выборов в республике 205 представителей регионального совета сторонников стали депутатами — это позитивная цифра, которая демонстрирует высокую эффективность нашей работы по поддержке наших единомышленников и деятельности института сторонников в республике», — сказал Константин Толкачев.
Однако, по его словам, в большинстве муниципальных округов явка избирателей оказалась, к сожалению, ниже средних значений.
«В соответствии с этим, важной задачей в своей работе мы видим повышение интереса граждан к выборам на муниципальном уровне. Вместе с тем подготовка и проведение выборов в Башкортостане в 2020 году выявили и ряд особенностей. Нашим кандидатам со стороны иных политических сил поступали деструктивные предложения регистрироваться в качестве самовыдвиженцев. Например, в Нуримановском районе в 15 округах победили лишь 7 кандидатов от партии, еще шестеро наших соратников выиграли выборы как самовыдвиженцы. Это показывает, что на местах в работе с населением и кандидатами нужно наращивать усилия как в плане коммуникации, так и в вопросах партийной идентификации», — отметил Толкачев.
Глава Башкортостана Радий Хабиров сказал, что партия показала достойный результат на выборах.
«Это был непростой период для всех нас, я всех благодарю. Мы отработали очень сплоченно и организованно. Впереди предстоит важнейшее политическое событие — выборы в Госдуму в 2021 году. Нас ждет конкурентная борьба, она будет обостряться. Борьба за власть всегда была непростой, и нам к этому надо быть готовыми», — сказал Радий Хабиров.

Азат Гиззатуллин
Теги: Единая Россия, выборы
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