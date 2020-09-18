Фото: визуализация В Уфе в голосовании о месте для стелы «Город трудовой доблести» лидирует парк Победы Фото: визуализация

Стела «Город трудовой доблести» с изображением герба Уфы и указом президента России, которым столице Башкортостана присвоено почетное звание, может быть установлена перед входом в парк Победы. За эту локацию в ходе голосования с 30 июня по 17 сентября на сайте регионального отделения «Единой России», администрации Уфы и социальных сетях отдано 58,7% голосов. В голосовании также принимает участие и вторая локация — площадь главного входа в парк Ленина на перекрестке улиц Ленина и Заки Валиди. Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, возглавлявший оргкомитет специального проекта «Город трудовой доблести», на расширенном заседании президиума регионального отделения «Единой России» рассказал, что был также объявлен конкурс на лучший макет будущей стелы.

«По результатам победителем стал макет авторского коллектива архитекторов Константина Донгузова и Дамира Магафурова. Он представляет собой восьмигранную колонну, увенчанную позолоченным гербом города, которая стоит на четырехгранном пьедестале. На гранях пьедестала – текст указа президента России и тематические рельефы, посвященные основным отраслям народного хозяйства тех лет. Отмечу, что федеральным центром сейчас рассматривается вариант установки единообразной стелы во всех 20 городах», — сказал Ульфат Мустафин.

Мэр Уфы рассказал, что были собраны также предложения по присвоению имени «Город трудовой доблести» аллеям и площадям столицы. В ближайшее время депутаты уфимского горсовета рассмотрят вопрос о присвоении этого имени площади перед ДК «Моторостроитель» и аллее на улице Революционной на пересечении от Цюрупы до Ленина. В настоящее время администрацией города прорабатывается вопрос места и установки триумфальной арки «Город трудовой доблести».

«Кроме того, проведено восемь встреч с трудовыми коллективами и студентами города. В ходе обсуждений поступали интересные предложения — начиная от установки паровоза в качестве памятника железнодорожникам до изменений в герб города Уфы с добавлением надписи «Город трудовой доблести». Все эти пожелания мы учтём в работе», — сказал Ульфат Мустафин.

Глава администрации выразил огромную благодарность ветеранам, труженикам тыла и трудовым коллективам, всем тем, кто был задействован в этой работе, а также инициатору проекта — партии «Единая Россия».

«Для столицы Башкортостана это ещё одна историческая награда. В 1974 году в честь 400-летия города Уфа была награждена орденом Октябрьской Революции. Надеюсь, и в 2024 году, по случаю 450-летия Уфы, мы также добьемся больших заслуг в плане присвоения столице очередной государственной награды», — подытожил Ульфат Мустафин.

Мэр Уфы предложил продолжить голосование за место установки памятной стелы, чтобы у большего количества жителей была возможность выразить свою точку зрения. Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал это предложение и отметил, что нужно учесть мнение как можно большего количества уфимцев.

Напомним, 2 июля указом президента Российской Федерации 20 городам, в том числе и Уфе, было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».