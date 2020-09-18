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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Для выпускников российских вузов и ссузов предложили ввести студенческий капитал

ОБЩЕСТВО

В России выпускникам вузов и ссузов предложили выплачивать студенческий капитал. Соответствующий законопроект разработал замруководителя фракции «Справедливой России» Федот Тумусов, передает РИА Новости.

«При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования», — приводит его слова информагентство.

Сообщается, что лидер партии Сергей Миронов также хочет стать соавтором инициативы, в ближайшее время ее направят в правительство.

Согласно проекту документа, право на студкапитал будет у студентов очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые. На помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно.

При этом использовать студкапитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.

ИА «Башинформ»
Теги: студенты, Госдума
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