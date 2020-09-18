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В Нефтекамске предлагают реконструировать водозабор для защиты от опасных отходов Камбарки

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минприроды УР

В Нефтекамске предлагают реконструировать водозабор для защиты от опасных отходов Камбарки Фото: пресс-служба Минприроды УР

Депутаты Госообрания-Курултая Башкирии предлагают реконструировать водозабор в Нефтекамске, чтобы защитить город от опасных отходов завода по утилизации промышленных отходов, строящегося в соседнем городе на территории Удмуртии — Камбарке. Жители башкирского Нефтекамска обеспокоены возможными экологическими последствиями, в частности тем, что такой объект негативно повлияет на качество питьевой воды.

В связи с этим республиканский парламент направил обращение в Правительство России и в Госкорпорацию «Росатом» с просьбой о содействии в обеспечении экологического благополучия в окрестностях города.

По мнению депутатов, одним из вариантов решения проблемы может стать реконструкция городского водозабора.

﻿«Данный вопрос можно решить путем включения соответствующих работ в Национальный проект «Экология», – сказал председатель Госсообрания РБ Константин Толкачев. – Целесообразным также представляется обеспечить доступ лидеров общественного мнения на завод и распространить на территорию Нефтекамска социально значимые проекты «Росатома».
На следующей неделе депутаты Госсобрания Башкортостана и Государственного Совета Удмуртии планируют выехать в Камбарку, чтобы объективно оценить экологическую ситуацию и выслушать разные мнения.

﻿«Очевидно, что для выработки решения необходимы усилия обоих регионов, экологов, экспертов в сфере охраны окружающей среды, содействие федерального центра», – добавил спикер башкирского парламента.

ИА «Башинформ»
Теги: экология
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