Фото: Ксения Калинина Ливни, мокрый снег и гололедица: синоптики сообщили о контрастной погоде в Башкирии Фото: Ксения Калинина

Выходные дни в Башкирии по характеру погодных условий будут разными. По данным Башгидрометцентра, в субботу, 19 сентября, еще удержится кратковременное тепло, но во второй половине дня ветер усилится, в западных районах начнутся дожди.

Циклонический вихрь, который будет раскручиваться над Южным Уралом, значительно испортит погоду в воскресенье, 20 сентября. Дожди, местами сильные, накроют всю республику. Температура воздуха днем не будет превышать +7,+12.

«В тыловой части этого циклона будет поступать арктический воздух, поэтому в начале следующей недели ночью и утром местами возможно выпадение мокрого снега и возникновение гололедицы на отдельных участках дорог», — сообщили синоптики.