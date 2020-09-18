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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Проект по благоустройству Зилаира поможет развивать туризм и сохранить аутентичность

ОБЩЕСТВО
Фото: ИРГ Башкортостана

Фото: ИРГ Башкортостана

Проект по благоустройству исторического поселения Зилаир, созданный уфимским архбюро «КБ-11», выиграл федеральный грант на 50 млн руб. Село (до советского периода называлось Преображенским заводом) появилось 270 лет назад при медеплавильном производстве и стало купеческим центром края. Перед разработчиками стояла цель помочь сохранить его аутентичность, поддержать туристическую привлекательность, сделать село более удобным для 5,5 тыс. жителей, рассказали в Институте развития городов Башкортостана.

Обследовав местность, проектировщики пришли к заключению, что архитектурные памятники Зилаира находятся в запущенном состоянии, отсутствуют элементы идентификации, брендирования территории, интересные локации не связаны между собой пешеходными дорожками, у молодежи нет мест общения.

При этом Зилаир является серединой курортного маршрута от Оренбурга до Зауралья и может быть очень привлекательным туристическим объектом благодаря своему прошлому русской купеческой слободы. В основу концепции легла идея взаимодействия общественных пространств: исторической улицы, туристского инфоцентра, летней событийной площадки возле развалин завода (выставки, фестивали), центрально-событийная площадка возле администрации (ярмарки, официальные торжества).

Ключевая для туристического потока — зона придорожного сервиса, где предприниматели оказывают услуги: паркинг, кафе, сувенирная лавка, санузел, комната матери и ребенка, автосервис, комплекс придорожной торговли.

Историко-культурная зона пролегает по центральной улице Ленина от церкви до гимназии. Часть улицы станет пешеходной, но с возможностью заезда транспорта. Предполагается создать дизайн-код для реставрации фасадов.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство, Зилаир
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