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18 сентября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии приглашают принять участие в экологической акции «Всемирный день чистоты»

ОБЩЕСТВО

Жителей Башкирии приглашают присоединиться к мероприятиям Всемирного дня чистоты.

19 сентября в 70 регионах России этому дню будет посвящена масштабная экологическая акция «Сделаем!» — гражданский проект, цель которого объединить общественные институты, бизнес-сообщества, муниципальные образования, государственные органы и СМИ в одну команду для очистки природы от отходов потребления.

Акцент сделан на природные территории: леса, поляны, берега водоёмов. При сборе мусора организуется раздельный сбор отходов там, где это возможно.

В Уфе и по республике уже определены места уборок и организаторы. Участникам осталось только выбрать ближайшую точку и прийти в назначенное время.

Актуальные площадки и контакты можно найти на сайте Минэкологии по этой ссылке﻿ и в группе «Зеленая Башкирия».

В четырех точках столицы республики и в городе Ишимбае акция состоится в популярном формате командных соревнований «Чистые игры».

Посты в соцсетях с участием в акции можно публиковать под хэштегами #сделаем2020 и #зелёнаябашкирия.

В прошлом году более 154 тысяч жителей Башкирии приняли участие в акции Всемирный день чистоты #Сделаем, сообщал﻿ «Башинформ».

ИА «Башинформ»
Теги: экология, акции
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