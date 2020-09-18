Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.03

EUR 88.95

20 сентября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии будет назначен главный архитектор республики - премьер-министр

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии будет назначен главный архитектор республики - премьер-министр Фото: Валерий Шахов

В Башкирии будет введена должность главного архитектора республики, который будет отвечать за все города и районы. Об этом избранный премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил на первой встрече с журналистами в новой должности.

«У нас нет в республике официального главного архитектора Башкирии. Это неправильно. Для меня с архитектором всегда было бы лучше обсуждать, как это красивее, интереснее и т. д. Архитектор знает, как это лучше сделать, из каких материалов, как правильно «посадить» объект. И если говорить о Руставели, 5, в Уфе, архитектор не имел права давать на этот объект положительное заключение, когда соседние дома стоят вплотную. Это неправильно. И тут нечем крыть, людям не надо с этим мириться. И это правильно».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 16 сентября глава Башкирии лично приехал к стройке около дома на улице Ш. Руставели, 5, и остановил возведение многоэтажки.

«Слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима, она не только нарушает права жителей на инсоляцию и другие санитарные показатели, но и уродует эстетику города», — заявил на встрече с жителями и строителями руководитель региона.

ИА «Башинформ»
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Из-за увеличения прибывающих граждан Киргизии ограничено передвижение в 7 районах Башкирии
Из-за резкого увеличения прибывающих в Башкирию граждан Киргизии ограничено передвижение в 7 районах республики. На территорию региона продолжают прибы
В Уфе хотят снести гостиницу Lido на территории Олимпик-парка
В Уфе хотят снести гостиницу Lido на территории Олимпик-парка. Возбуждено исполнительное производство о принудительном сносе здания. Как сообщил бизнес
В Башкирию должны были прибыть более 3,5 тысячи киргизов - ГК ЧС
В Башкирию с 16 сентября начали прибывать колонны автобусов с гражданами Кыргызстана, сообщил «Башинформу» председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным си
В Башкирии от коронавируса умерли две женщины: 49 и 66 лет
В Башкирии две женщины 49 и 66 лет скончались от подтвержденного у них COVID-19, сообщает региональный Минздрав. У 49-летней уфимки, помимо подтвержд
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть