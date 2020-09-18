Фото: Валерий Шахов В Башкирии будет назначен главный архитектор республики - премьер-министр Фото: Валерий Шахов

В Башкирии будет введена должность главного архитектора республики, который будет отвечать за все города и районы. Об этом избранный премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил на первой встрече с журналистами в новой должности.

«У нас нет в республике официального главного архитектора Башкирии. Это неправильно. Для меня с архитектором всегда было бы лучше обсуждать, как это красивее, интереснее и т. д. Архитектор знает, как это лучше сделать, из каких материалов, как правильно «посадить» объект. И если говорить о Руставели, 5, в Уфе, архитектор не имел права давать на этот объект положительное заключение, когда соседние дома стоят вплотную. Это неправильно. И тут нечем крыть, людям не надо с этим мириться. И это правильно».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 16 сентября глава Башкирии лично приехал к стройке около дома на улице Ш. Руставели, 5, и остановил возведение многоэтажки.

«Слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима, она не только нарушает права жителей на инсоляцию и другие санитарные показатели, но и уродует эстетику города», — заявил на встрече с жителями и строителями руководитель региона.