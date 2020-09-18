То, что нас Татарстан опережает — это не их заслуга, это наша недоработка - Назаров

Башкортостан имеет серьёзные преимущества по становлению лидером по всем социально-экономическим показателям в ПФО. Об этом избранный премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил на первой встрече с журналистами в новой должности.

«Татарстан с меньшей территорией, меньшей численностью населения, с меньшим промышленным потенциалом за последние 15 лет вырвался вперед. То, что нас Татарстан опережает — это не их заслуга, это наша недоработка. Наши возможности, наш потенциал — выше, чем у Татарстана. Это не в обиду им сказано, наоборот, это им комплимент, что они с меньшими ресурсами добились большего результата. Поэтому наши амбиции вытекают не из шапкозакидательского настроения, у нас всё есть, просто это надо поставить на вооружение нашей экономике», — сказал Андрей Назаров.