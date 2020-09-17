Фото: Соцсети Красавица из Уфы взяла Гранд При международного конкурса красоты «Мисс Евразия-2020» Фото: Соцсети

24 девушки из 18 стран и регионов боролись за титул и корону «Мисс Евразия-2020». Некоторых соперниц оставила позади уфимка Лилия Гильмиярова, завоевав специальный приз Гранд При. По словам девушки, это звание практически равнозначно номинации с титулом Мисс Евразия, который завоевала конкурсантка из Израиля.

«Еще весной, сидя на карантине, я решила поучаствовать в конкурсе Мисс Максим и, опуская подробности, из 4000 заявок я вошла в тройку самых сексуальных и красивых женщин страны по версии журнала, — написала Лилия. — А уже сегодня я держу в руках корону и титул Гран-при международного конкурса красоты «Мисс Евразия-2020», который завершился вчера в городе Стамбул. Я была счастлива представлять родную республику. Не зря говорят, что девушки в Башкирии совершенно потрясающие!».

Лилия в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ» призналась, что на конкурс попала случайно.

«Написанное мною стихотворение было скопировано и опубликовано на страничке в Фейсбук коммерческим директором компании IConText — крупного в России интернет рекламного агентства. Именно в этой соцсети меня заметил президент международного конкурса «Мисс Евразия» и пригласил участвовать. Вот так мое хобби писать стихи привело меня к короне», — говорит красавица.

Известно, что в Уфе Лилия имеет свою танцевальную студию.