Уфа примет первый международный фестиваль прав человека и гражданских инициатив
На три дня столица Башкирии превратится в «Город прав». Международный фестиваль прав человека и гражданских инициатив с таким названием примет Уфа впервые.
Мероприятие развернется на трех площадках: Центр современного искусства «Облака» (Бакалинская, 3); гостиница «Holiday Inn Ufa» (Верхнеторговая площадь, 2); Совет при Главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества (Ленина 5/3).
В рамках фестиваля 19 сентября ожидается открытие стелы «Всеобщая декларация прав человека», которая выполнена по проекту мастерской Дмитрия Винкельмана. Уфа станет четвертым городом мира, где появится подобная скульптура.