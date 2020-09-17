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17 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфа примет первый международный фестиваль прав человека и гражданских инициатив

ОБЩЕСТВО

На три дня столица Башкирии превратится в «Город прав». Международный фестиваль прав человека и гражданских инициатив с таким названием примет Уфа впервые.

Мероприятие развернется на трех площадках: Центр современного искусства «Облака» (Бакалинская, 3); гостиница «Holiday Inn Ufa» (Верхнеторговая площадь, 2); Совет при Главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества (Ленина 5/3).

В рамках фестиваля 19 сентября ожидается открытие стелы «Всеобщая декларация прав человека», которая выполнена по проекту мастерской Дмитрия Винкельмана. Уфа станет четвертым городом мира, где появится подобная скульптура.

ИА «Башинформ»
Теги: Город прав, международный фестиваль
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