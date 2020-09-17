Уфа примет первый международный фестиваль прав человека и гражданских инициатив

В рамках фестиваля 19 сентября ожидается открытие стелы «Всеобщая декларация прав человека», которая выполнена по проекту мастерской Дмитрия Винкельмана. Уфа станет четвертым городом мира, где появится подобная скульптура.

Мероприятие развернется на трех площадках: Центр современного искусства «Облака» (Бакалинская, 3); гостиница «Holiday Inn Ufa» (Верхнеторговая площадь, 2); Совет при Главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества (Ленина 5/3).

На три дня столица Башкирии превратится в «Город прав». Международный фестиваль прав человека и гражданских инициатив с таким названием примет Уфа впервые.

ИА «Башинформ»

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