Фото: Валерий Шахов А. Назаров: Некоторые люди уйдут из правительства, но революционных изменений не будет Фото: Валерий Шахов

Кадровые перестановки в команде правительства Башкирии будут, но они произойдут в отведённые законом сроки, так как заранее новую конфигурацию правительства РБ никто не разрабатывал. Об этом избранный премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил на первой встрече с журналистами в новой должности.

«Очень много компетентных людей в Башкортостане, с кем я бы хотел работать. Когда год назад Радий Фаритович утверждал правительство, я так или иначе имел отношение к этому процессу. Когда утверждали конкретных людей, я понимал, что буду с ними работать, и считал их компетентными людьми. Поэтому большая часть правительства останется точно. В деталях, как это будет распределено по структуре и конкретно, кто, может быть, поменяется, в течение отведенного срока мы узнаем. У меня не было в последние недели времени заниматься этим вопросом. Сейчас я к этому вопросу приступлю, потому что есть поручение Главы и Конституционная обязанность. Но большая часть людей сохранится. Это и положительно скажется в части преемственности, к тому же по большинству показателей динамика и результаты хорошие. Некоторые люди уйдут, некоторых коснется перераспределение по обязанностям. Революционных действий в кадровой политике нет необходимости делать», — сказал Андрей Назаров.

По мнению Назарова, чиновники — это тактики, а не стратеги, как принято считать.

«У чиновника, при том, что обозначена цель, тактика важнее, потому что для него каждое промежуточное действие считается результатом. При этом, конечно, ставятся стратегические цели, но тактически, ты понимаешь, что каждый шаг должен быть совершён правильно, чтобы не было никаких нареканий. Бюрократия — это необходимость формализации действий. В бизнесе это в меньшей степени требуется, на это не отвлекаются. У чиновников каждый шаг контролируется и необходимость бюрократии возникает. Полное отсутствие бюрократии невозможно и вредно. Как это сделать, чтобы не мешало работать — другой вопрос», — сказал премьер-министр Башкирии.

В качестве примера Назаров привел строительство инфекционного госпиталя, сроки возведения которого изначально составляли 6 месяцев, затем 3 месяца, и в итоге строители уложились менее чем в 2 месяца.

«Мы приняли решение — все вопросы будем укладывать в 3 дня, а все вопросы на объекте — в 3 часа. Если действовать в обычном регламенте — на это уходят обычно несколько недель. В этом случае, при рекордных сроках проведения всех процедур в обычном режиме, мы построили бы инфекционный госпиталь за 1,5 года», — рассказал Назаров.